Vierde keer, goede keer? Na Cercle Brugge, Antwerp en Lommel United trekt nu deze club fel aan de mouw van Stijn Vreven

door Redactie



Het ontslag van Stijn Vreven bij Waasland-Beveren ligt al even achter ons. En dus zit de Limburgse oefenmeester ongetwijfeld te popelen om opnieuw aan het werk te gaan.

Tegen Cercle Brugge en Lommel United zei Vreven bewust 'nee' om allerlei redenen. In het project van Antwerp had hij wel trek, maar de Great Old ging langer in zee met Wim De Decker.

En dus verhuist Vreven misschien wel naar Nederland. NAC Breda trekt namelijk aan zijn mouw, meldt Voetbal International. De Parel van het Zuiden zette vorige week Marinus Dijkhuizen op straat en ziet onze landgenoot als een geschikte kandidaat om het roer over te nemen. Ook de Australiër Graham Arnold wordt bij de kandidaten genoemd.