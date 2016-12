Zit transfer van Hamdi Harbaoui eraan te komen? "Iedereen weet dat ik zijn manager goed ken..."

Charleroi gaat tijdens de wintermercato op zoek naar aanvallende versterking. Belangrijkste naam op de shortlist: Hamdi Harbaoui. Maar komt hij ook naar Mambourg?

"Harbaoui is een aanvaller met uitzonderlijke kwaliteiten", liet sportief directeur Mehdi Bayat verstaan in de nasleep van Charleroi-Anderlecht. "Op dit moment zijn er geen onderhandelingen tussen beide clubs. Ik weet dat hij veel interesse geniet van teams uit België en het buitenland, we zullen zien wat de toekomst brengt."

"Iedereen weet dat ik zijn manager (Mogi Bayat, red.) goed ken en ik goed opschiet met de club waar hij momenteel onder contract ligt. Dat kan een transfer vergemakkelijken", gaf Mehdi toe. "Maar let op, wat soms héél gemakkelijk lijkt, is in de praktijk moeilijk uit te voeren."