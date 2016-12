Blunders Gent stapelden zich op: "Het is als een virus dat door ons team gaat"

AA Gent liep tegen een serieuze tik aan op bezoek bij Racing Genk. Deze keer was niet alleen het resultaat, maar ook het spelpeil bedroevend. Bovendien werd er achterin geblunderd.

"Hoe ik me voel? Like shit", aldus Nielsen. "We eindigen heel wat lastige wedstrijden met nul punten." Nochtans leek Gent goed te beginnen tegen Racing Genk. "We hadden een goed gevoel en konden hoog druk zetten, een beetje zoals tegen Anderlecht."

"Jammer genoeg kwamen er daarna een paar onzekerheden." Alles viel in elkaar. "Één foutje en het was alsof er een steen uit onze muur gehaald werd. Het stuikte helemaal in elkaar. Van één fout ging het naar twee, drie, wel tien missers."