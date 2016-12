Wat Leon Bailey na de winst tegen Gent te zeggen had, zullen de Genk-fans wellicht niet graag horen...

Leon Bailey strooit met twijfels over mogelijk vertrek bij KRC Genk

Foto: © photonews

Leon Bailey was één van de uitblinkers in de zege van KRC Genk tegen AA Gent. Maar na de wedstrijd sprak de Jamaicaan over een mogelijk vertrek bij de Limburgers.