Butelle steekt flaterende collega (én vriend) een hart onder de riem: "Hij speelde heel goed"

door Timothy Collard vanuit Brugge

door

Ludovic Butelle steekt flaterende collega (én vriend) een hart onder de riem: "Delac speelde heel goed"

Foto: © Photonews

Matej Delac eiste maandagavond een hoofdrol op in het Jan Breydelstadion. De doelman van Moeskroen leek in eerste instantie de wedstrijd van zijn leven te spelen tegen Club Brugge, maar na de pauze volgde de ontnuchtering. Delac ging hopeloos in de fout en werd de pineut...