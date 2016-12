Westerlo-youngster is één van de uitblinkers: "Hopelijk iets meer bevrijd voetballen"

De 22-jarige Nicolas Rommens was één van de uitblinkers in de ruime 4-1 zege van KVC Westerlo. De aanvaller maakte de belangrijke derde goal en zorgde voor dreiging in de West-Vlaamse defensie.

Rommens vloerde Kaminski met een goed geplaatst schot. Daarna was hij ook nog dicht bij de 4-1. "De 3-1 was een belangrijke goal", opent Nicolas Rommens. "De eerste helft was moeilijk, maar gelukkig maakten we net voor de pauze de 2-1. Bij de 3-1 was de veer gebroken. Deze zege doet heel veel deugd."

Westerlo kon al sinds de 9e speeldag niet meer winnen. "Na onze moeilijke periode is dit heel hoopgevend. Het was inderdaad zeer lang geleden dat we nog eens konden winnen. Ik ben wel heel blij, die 4-1 geeft een goed gevoel. Nu kunnen we eindelijk de de kopjes leegmaken."

Met goed gevoel winterstop in

De jongens van Jacky Mathijssen gaan met een bonus van 3 punten op hekkensluiter Moeskroen de winterstop in. "We gaan met een goed gevoel de winterstop in en kunnen met volle moed aan de terugronde beginnen. Hopelijk kunnen we dan iets meer bevrijd voetballen", besluit Rommens.