Genk stelt Stuivenberg voor én verrast: "Al weken geleden eerste contact"

Racing Genk heeft deze voormiddag op een persconferentie meer toelichting gegeven bij de aanstelling van Albert Stuivenberg als nieuwe hoofdcoach. De club kwam via Sef Vergoossen bij de onervaren Nederlander.

"Hij werkte samen met Sef Vergoossen (Al Jazira, 2004-2006). Het was deze laatste die KRC Genk op het spoor zette van de Rotterdammer", luidde het in een persbericht van Racing Genk. Toch opvallend dat iemand met zijn geringe ervaring als hoofdcoach gekozen werd.

Niets van aan, lijkt men bij Genk te denken. "KRC Genk haalt met Stuivenberg een doorwinterd voetbalprofessional in huis die gewend is op hoog niveau te presteren met jonge en getalenteerde spelers. De club kiest hiermee een trainer omdat hij beantwoordt aan het beoogde profiel, ook al is hij in België relatief onbekend."

Doorwinterd voetbalprofessional

Hij zal dinsdagavond nog niet in de dugout zitten tegen AA Gent, maar de wedstrijd volgen vanuit de tribune. Vanaf de winterstage krijg hij de Limburgers onder zijn hoede. "We hadden het eerste contact met Stuivenberg enkele weken geleden." Dat zal Peter Maes alvast niet graag horen.