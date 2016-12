WATCH THIS: Romelu Lukaku slaat nieuwe vriendin aan de haak en trekt hiervoor naar Nederland

door Redactie



Voor Romelu Lukaku is de drukke kerstperiode prima begonnen. Met een goal tegen Leicester City hielp hij mee aan de knappe 0-2-zege. Én Big Rom scoort ook naast het veld.

Zo meldt de Nederlandse krant Privé dat de 23-jarige Lukaku voortaan door het leven gaat aan de zijde van Sarah Mens. De bevallige Nederlandse is de dochter van tv-presentator Harry Mens.

Lukaku ontmoette Sarah drie maanden geleden in Miami. Daar spoelde de Rode Duivel het mislukte EK door, terwijl zij er aan het werk was als stagiaire. De brunette zou al enkele keren in de tribunes van Everton gespot zijn.