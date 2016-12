Standard likt zijn wonden na 3 op 9: "Zo kan het niet verder" en "Nu gaan we een maand slecht slapen"

Zelfs tegen tien man hadden we geen grip op de match - Alexander Scholz Deel deze quote:

Standard voetbalde namelijk een groot deel van de match tegen tien Truienaars na rood voor Mamadou Bagayoko. "We verloren niet alleen punten, we speelden ook slecht", vond de nieuwe aanvoerder Alexander Scholz. "Zelfs tegen tien man hadden we geen grip op de match. Sint-Truiden creëerde de kansen, en kwam steeds beter in de match. Dat kan niet."

"De coach benadrukte nog waarom we absoluut moesten winnen. Nu gaan we een maand lang niet goed slapen", besloot Benito Raman. "Bij een nederlaag was de strijd om play-off 1 zo goed als gedaan. Maar ook nu zal het moeilijk worden."