Te veel kwalen bij de Rode Duivels: "Wereldkampioen worden gaat niet lukken"

De teleurstelling was groot na de uitschakeling van de Rode Duivels op het EK. Analisten Stijn Stijnen en Stef Wijnants bespreken de oorzaken daarvan en de kansen op het volgende grote toernooi.

Stijn Stijnen blikt eerst terug op de uitschakeling in de kwartfinale tegen Wales. "Wales was wel een gemiste kans, die krijg je nooit meer. Er waren een paar dingen die storend waren. Als je ziet dat spelers de dagen voor de wedstrijd tegen Wales hun transfer mogen afronden, dat is onvergeeflijk", vertelt de ex-nationale doelman aan TVL Sportcafé.

Het kostte toenmalig bondscoach Marc Wilmots zijn job. De analisten konden zich daarin vinden, maar vonden de reacties te fel. "Hij deed dat om goed te staan bij de spelers. Martinez pakt het anders aan. Ik vind dat we te veel goeie voetballers hebben en te weinig spelers die vuile meters maken. De commentaren achteraf waren wel overdreven," vindt Stef Wijnants.

Als het met deze spelers niet lukt, dan lukt het nooit

Het WK in Rusland begint pas binnen anderhalf jaar, maar volgens Stijnen zal de nationale ploeg dan nog steeds hetzelfde probleem hebben als nu. "Veel succes aan Roberto Martinez, maar wereldkampioen worden gaat niet lukken. We hebben niet genoeg leiders. Die echte mentaliteit om te winnen, dat hebben we niet. We hebben ook achterin veel problemen," besluit hij.