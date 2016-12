Ndidi beleefde mooi afscheid: "Dit was voor Peter Maes"

Een 2-0 zege, een staande ovatie van de supporters, beter had Ndidi zich zijn afscheid niet kunnen dromen. Alhoewel. Met Peter Maes ontbrak de man die het voor Ndidi allemaal mogelijk maakte.

"Dit was voor Peter Maes", aldus Ndidi, die naar Leicester City trekt. "Ik wou hem nog speciaal bedanken, maar hij moest vertrekken. Wat ik ga onthouden van mijn tijd hier? Vooral Peter Maes. Hij riep veel, iets waar sommigen het misschien moeilijk mee hebben, maar mij stuwde dat vooruit."

"Hij bracht me heel wat zaken bij. Dat maakte het voor mij makkelijker. Misschien ga ik dat geroep wel missen." Met de zege nam hij met een goed gevoel afscheid. "Hadden we verloren, zou dat triest geweest zijn voor mij."

Het waren mooie taferelen, Ndidi die in de supportersmassa afscheid ging nemen. "Het was emotioneel, als alles goed gaat én ik vertrek, ga ik hier iedereen missen. Maar het is altijd goed om de volgende stap te zetten."