Esiti beleefde dramatische week: "Heel triest en kwaad"

door Sander De Graeve vanuit Genk

Anderson Esiti reageerde teleurgesteld na zijn vervanging voor de rust

Anderson Esiti was toch een beetje de gebeten hond bij AA Gent in de nederlaag tegen Racing Genk. Hij liep in de val toen Buffel de zestien in dook en veroorzaakte zo de strafschop voor de 2-0.