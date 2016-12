"Geen enkele trainer is blij met dit format"

28 december. De Belgische teams mogen - eindelijk - uitgebreid genieten van hun (late) kerstkalkoen. Enkel in Engeland wordt nog competitievoetbal afgewerkt, verder is het voetbaljaar 2016 eindelijk voorbij. Diverse spelers en trainers sleepten zich naar het einde.

Het hoeft niet te verbazen dat er bij verschillende ploegen toch een beetje frisheid ontbrak na een lang en slopend eerste seizoensdeel. "Je mag niet vergeten dat er nergens zo vroeg begonnen wordt met het seizoen als in België", aldus Francky Dury daarover.

"Van deze kalender wordt toch niemand echt happy? Kijk maar naar de ons omliggende landen. Enkel hier beginnen ze zo vroeg én doen ze zo lang verder. Geen enkele coach kan blij zijn met dit format."

Een beetje uitrusten en batterijen opladen, heerlijk!

Ook de spelers zagen het overigens zo bij Essevee: "Ik ben het niet meer gewoon, zoveel wedstrijden. Normaal kwam ik maar aan 24-25 op een seizoen, nu zit ik al zover halfweg het jaar", aldus Timothy Derijck. "Een beetje uitrusten en eindelijk eens een weekje de batterijen opladen? Dat moet zeker kunnen."

Davy De fauw beaamt: "De frisheid was de voorbije weken misschien wel wat weg, ja. Het waren lange maanden en het is goed dat we wat rust hebben. We zitten ook nog in de Beker van België en we speelden een paar keer gelijk, dus het is goed dat we met ons team even kunnen uitblazen."