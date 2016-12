"Is Hein Vanhaezebrouck het niet beu als coach bij Gent? Ik vond dat heel opvallend!"

door Redactie



Opvallend hoe Hein Vanhaezebrouck zweeg in de Luminus Arena. Zowel tijdens als na de wedstrijd roerde hij zich niet of nauwelijks. Is hij het beu als coach bij AA Gent?

"Gent deed het echt wel heel slecht. Rinne kwam slecht uit, Nielsen speelde tegen zijn voet, niemand stond bij Pozuelo, … Het was goed gedaan van Genk, maar heel erg slecht verdedigd door Gent. Donderdag was het nog voetballend goed, maar deze keer was het in elke linie echt erg", besefte Wim De Coninck in Stadion.

Verbazingwekkend hoe gelaten hij was

“Vanhaezebrouck geeft graag en veel uitleg, maar hij moet nu altijd opnieuw dezelfde plaat opleggen en hij is het beu verteld. Ze gaan zich in de winter vooral achterin moeten versterken. 7 op 33 buitenshuis, wat moet hij doen of zeggen achteraf? Het is moeilijk voor hem", aldus de analist en ex-doelman.

Gilles De Bilde gaat zelfs nog een beetje verder: “Vanhaezebrouck verbeet de frustratie op de bank en coachte 90 minuten niet. Dat is op zich ook wel verbazingwekkend. Hij is het beu om alles tot in den treure te herhalen. En is hij het zelf niet beu als coach? Ik weet het niet, het was wel opvallend hoe gelaten hij was.”