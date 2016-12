Boskamp spreekt over ontslag Maes: "Waardeloos én belachelijk, maar geen verrassing met die twee Muppets"

door Aernout Van Lindt

door

Johan Boskamp kan niet lachen met ontslag Peter Maes bij Racing Genk

Foto: © photonews

Peter Maes is niet langer de coach van Racing Genk. En dat was allerminst naar de zin van Johan Boskamp, die het ontslag echt niet begrijpt en daar ook openlijk over communiceert.