Spaanse nummer 11 zet voormalige Real-coach op de keien

door Bart Ver Elst

In de Belgische en Engelse voetbalcompetitie werden er de laatste dagen trainers ontslagen, maar ook in de Primera Division was dat het geval. Malaga CF heeft besloten om niet langer samen te werken met Juande Ramos.