Duchâtelet opnieuw gebeten hond na relletje met DJ op Stayen: "Nog nooit meegemaakt in 25 jaar carrière, hij heeft veel geld, maar geen enkele tact"

Roland Duchâtelet houdt zich dezer dagen opnieuw wat meer bezig met STVV. In die hoedanigheid kwam hij ook het belangrijke duel tegen Standard bekijken. Maar na de wedstrijd liep het helemaal mis.

De sterke man wilde na de wedstrijd nog genieten van een kerstfeestje op Stayen, maar de muziek van Peter Luts - op zich toch wel een vrij bekende naam - stond hem allerminst aan.

Volgens de DJ zelf is Duchâtelet hem na 1 nummer komen vertellen dat het niet goed was, even later werd hij zelfs op het matje geroepen om te vertrekken. "Dit heb ik in 25 jaar carrière nog nooit meegemaakt", aldus Luts.

De Belgische plaatjesdraaier passeerde 'de revue' dus uiterst kort alvorens hij kon verkassen. "Dit is gezichtsverlies voor mij", klonk het boos op de sociale media."