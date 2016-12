Genk hakt duidelijke knopen door over Bailey en Karelis: "We zullen de markt op moeten"

Het wordt een drukke transferwinter voor Racing Genk. Ndidi vertrekt en zal worden vervangen, terwijl ook aan de mouw van Castagne en Bailey wordt getrokken. Voeg daar nog de zware blessure voor Karelis en de transfervraag van Walsh aan toe en je krijgt de nodige drukte. De Condé reageert op alles.

De blessure van Karelis is alvast een doorn in het oog van de Genkies. De Smurfen moeten hem niet minder dan 8 maanden missen, dus is het meer dan waarschijnlijk einde seizoen voor de Griek.

"Heel spijtig, vooral voor hem", aldus De Condé bij Sporza. "Het zal moeilijk zijn om hem te vervangen, maar er staan een aantal mensen op ons lijstje. De timing is lastig, maar we moeten hier sterker proberen uit te komen."

En dan is er nog Leon Bailey, die in de Luminus Arena niet durfde te bevestigen dat hij eind januari nog een speler van Racing Genk is. "Ik weet het niet, we zien wel", klonk het.

Maar technisch directeur De Condé is ook wat hem betreft kristalhelder: "We gaan er alles aan doen om hem tot juni te houden. We gaan niet plooien in januari, ook niet bij een waanzinnig bod."