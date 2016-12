Praet, Defour en Depoitre op zoek naar oplossing? Ze hebben maar 1 optie

Dennis Praet is de volgende Belg in het buitenland waarover geruchten zijn ontstaan. Zo zou Sampdoria niet helemaal tevreden van hem zijn en de Gouden Schoen de komende maanden elders onderdak willen bieden. Maar de opties zijn erg beperkt. Een woordje uitleg.

Voor Dennis Praet geldt namelijk hetzelfde als wat we eerder al voor Steven Defour - niet meer incontournable bij Burnley - en Lauren Depoitre - bankzitter bij Porto - wisten te vertellen.

Een speler kan (behoudens enkele uitzonderingen met competities waar in de zomer wordt gevoetbald) namelijk volgens de reglementen niet uitkomen voor meer dan 2 teams per seizoen.

Laurent Depoitre gaf inmiddels al aan zijn kans te willen gaan bij Porto, maar voor hem geldt net als voor Defour en Praet dat enkel een terugkeer naar Gent of Anderlecht tot de mogelijkheden kan behoren.

Een ander verhaal is het voor pakweg Limbombé of Perbet. Zij speelden dit seizoen niet meer voor NEC en Charleroi en kunnen dus in principe in de wintermercato overal heen.