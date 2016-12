Twee jonge Belgen Van de bank in JPL naar basisplaats in Nederland: "Bij Westerlo werd er te vaak naar namen gekeken"

"Misschien werd er bij Westerlo toch te veel naar namen en leeftijd gekeken" - Arno Verschueren Deel deze quote:

Bij Westerlo kreeg Verschueren bitter weinig kansen, ondanks het feit dat hij er te boek stond als een groot talent. “Het was een moeilijke situatie om jonge spelers in de ploeg te brengen. Dat was ook de uitleg die ik kreeg van de trainer. Ik begrijp dat wel, maar misschien werd er bij Westerlo toch iets te veel naar namen en leeftijd gekeken.”

“In Nederland is dat helemaal anders. Goed trainen staat hier gelijk aan spelen. Het valt hard op dat hier niet naar namen gekeken wordt. In België krijgt eigen jeugd nog steeds te weinig kansen, denk ik. Dat is jammer, want er loopt toch veel talent rond in ons land.”

Ondanks de weinige kansen die hij er vorig jaar kreeg, wilde Verschueren het aanvankelijk nog bij Westerlo proberen dit seizoen. “Maar ik voelde de bui al hangen tijdens de voorbereiding. Het zou hetzelfde verhaal als vorig seizoen zijn. Ik moest dus op zoek naar een oplossing.”