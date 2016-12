De waarheid achter de Afrika Cup: "Belfodil heeft schrik om zijn plek bij Standard te verliezen"

door Hermès Van Damme

door

Belfodil naar de Afrika Cup of niet?

Foto: © photonews

Ishak Belfodil zit in de preselectie van bondscoach Georges Leekens om deel te nemen aan de Afrika Cup. En toch lijkt hij niet op de definitieve lijst te zullen staan. Hoezo? Belfodil is toch geweldig bezig? De waarheid ligt in de Vurige Stede zo blijkt.