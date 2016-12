Rode Duivel de beste in Premier League met fantastische statistiek

Sinds Christian Benteke de deur bij Liverpool achter zich dichttrok, kwam zijn carrière opnieuw in een stroomversnelling. Hij speelde zich ook naar de toppositie van een indrukwekkende statistiek.

Kopduels zijn immers belangrijk in het voetbal. Het is het verschil tussen balbezit en balverlies bij uittrappen, en op stilstaande fases zijn ze van levensbelang. Wel, als het op kopduels aankomt, is er niemand in de Premier League beter dan Christian Benteke.

Opmerkelijk genoeg zijn het allemaal centrumspitsen die de statistiek domineren. Sam Vokes, ploegmaat van Steven Defour bij Burnley en Alvaro Negredo van Middlesbrough sluiten de top-drie af. Ook Troy Deeney, van Watford blijkt een specialist.