Dejaegere over de Gentse frustratie: "Weten dat we het kunnen, maar het komt er niet uit"

Brecht Dejaegere moest nog voor de rust invallen voor de teleurstellende Esiti in het debacle op Racing Genk, maar kon het tij uiteindelijk niet meer keren. De middenvelder moest toezien hoe zijn ploeg helemaal ten onder ging.

Het lijkt ook wel wat op een crisis bij AA Gent. Vanhaezebrouck praat immers niet met de pers. “Dat ligt vooral nog aan de vorige wedstrijd en de beslissingen van de scheids”, sust Dejaegere. “Zelfs als we hier vandaag wonnen, had onze coach niet met de pers gepraat. Het is zijn beslissing” Na een twee op vijftien is het toch alle hens aan dek.

“Het is niet zo fijn om op deze positie te staan. We kregen niet altijd wat we verdienden, maar vandaag was het ook gewoonweg te weinig. Hoe we dit verklaren? We begonnen goed, maar na die twee snelle goals viel alles in elkaar.”

Het was gewoonweg te weinig -Brecht Dejaegere

Na de koffie kwam er beterschap achterin, maar niet voorin. “De tweede helft probeerden we nog met veel balbezit, maar we creëerden bijna geen kansen. Ze waren ook aan het wachten om een foutje van ons en loerden op de counter. Daar liep het mis voor ons.”

Invallen vlak voor de rust, het overkomt je natuurlijk niet vaak. “Ik heb m’n best gedaan, maar er was echt niet veel ruimte. Er slopen teveel foutjes in ons spel. Dat is net het frustrerende. We weten dat we het kunnen, maar het komt er gewoonweg niet uit.”