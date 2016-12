Club tast diep in geldbuidel voor Colombiaanse versterking

Club Brugge stelt, als alles goed gaat, volgende week al zijn eerste transfer van de wintermercato voor. Met Helibelton Palacios komt eindelijk de vervanger van Meunier, in de zomer komt er nog een verdediger bij.

Na Bacca en Izquierdo kan Club Brugge wel wat vertrouwen hebben in de Colombiaanse markt. Helibelton Palacios zou de Bruggelingen al komen versterken in januari, op centrale verdediger Germán Mera is het wellicht wachten tot deze zomer.

Deportivo Cali, het team van beide jongens, kondigde gisteren al de transfers aan, maar helemaal in kannen en kruiken is het nog niet. Het prijskaartje zou in totaal zo'n drie miljoen euro bedragen, weet Het Laatste Nieuws. Even veel dus als de eerste wintertransfer van AA Gent, Lovre Kalinic.