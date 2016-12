Klopp legt met de glimlach uit waarom Benteke werd verkocht

Christian Benteke werd door Liverpool verkocht aan Crystal Palace, omdat hij niet meer in de plannen van Jurgen Klopp paste. Maar waarom? De coach gaf er eindelijk een grappig antwoord op.

Het achterste van zijn tong liet hij niet zien in gesprek met de Engelse pers, maar grappig was het in ieder geval wel wat Klopp uit zijn mouw schudde voor de verkoop van Benteke.

"Hij brak mijn bril bij een viering van een doelpunt. Wie mijn bril kapot maakt, die moet er gewoon uit en zal verkocht worden", aldus Klopp gekscherend.