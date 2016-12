Gentse recordaankoop was een 'koopje'

door Manuel Gonzalez



Met Lovre Kalinic haalde Gent eindelijk de ervaren vervanger voor Matz Sels. Dat hoopt de club alvast, want drie miljoen euro voor een doelman is niet niks. Toch had het veel meer kunnen zijn.