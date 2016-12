Het lijkt helemaal over en out voor Gentse topaankoop

Met Emir Kujovic had Gent de vervanger voor Depoitre gevonden, zo leek het. De Zweed had heel wat ervaring én stond met Zweden ook op het recentste EK. Al moest hij daar ene Ibrahimovic voor zich dulden.

Nu lijkt het echter over en out voor Kujovic, die te vaak last had van kleine kwaaltjes. Niet zelden zat hij op het Gentse oefencomplex in z'n eentje rondjes te lopen rond het veld. Wanneer hij een kans kreeg, zoals in Lierse, greep hij die niet.

Niet mee op stage

"Je kan niet goed spelen als je niet volledig fit bent", gaf Hein Vanhaezebrouck toen aan. Een half seizoen zou voldoende moeten zijn om fysiek in orde te zijn, maar Kujovic bleef een afwezige in de wedstrijdkern. Nu hij niet mee op stage naar Oliva trekt, lijkt zijn avontuur in Gent te eindigen.

Na Johansson, Eriksson en eigenlijk ook Rinne, is het de zoveelste Zweed die niet kan doorbreken bij AA Gent. De 'vloek' is er dus nog steeds.