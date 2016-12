OFFICIEEL: Westerlo realiseert transfer die men in de Kempen enkele maanden geleden niet zag aankomen

door Diederik Geypen

door

KVC Westerlo ziet aanvaller vertrekken

Foto: © photonews

Westerlo ging met een goed gevoel de winterstop in door ploeg in verval KV Kortrijk met 4-1-cijfers over de knie te leggen. Toch wacht voor de Kemphanen nog een zware degradatiestrijd.