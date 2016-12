Stef Peeters, man van 7 assists, is een van de ontdekkingen tot dusver in de Jupiler Pro League: "Hij is een garantie op goals"

Er wordt wel eens gezegd dat ons nieuwe systeem hem niet ligt, maar daar was tegen Standard niets van te merken - Pieter Gerkens Deel deze quote:

Ook in de eerste helft leverde Peeters ei zo na een assist af. Pieter Gerkens kon net niet voldoende zijn hoofd tegen het leer zetten om te scoren. "Er wordt wel eens gezegd dat ons nieuwe systeem hem niet ligt, maar daar was tegen Standard niets van te merken", aldus Gerkens. "Hij is een garantie op een aantal goals per seizoen."

Ook Gerkens liet zich de jongste weken opmerken voor doel. "Vaak in de box komen is wel mijn ding. (lacht) Men zegt wel eens dat er geluk mee gemoeid is, maar als je regelmatig naar doel kan schieten heb je er gewoon een neus voor. Als je dan iemand als Stef in de ploeg hebt, is dat enorm dankbaar."