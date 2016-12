Malaise duurt verder bij KV Kortrijk: "Negatieve reeks is een opeenstapeling van verschillende factoren"

Het seizoen van KV Kortrijk is er een met hoogtes en laagtes. De West-Vlamingen begonnen matig aan het seizoen, hadden even play-off 1 in het vizier, maar zijn na 6 nederlagen op rij weggezakt naar een 11e plaats.

En dat is ook een opdoffer bij de twee coaches. Wie neemt dan de verantwoordelijkheid, T1 Bart Van Lancker of Karim Belhocine? "Ik denk dat we met zijn allen onder druk komen te staan", zegt Van Lancker. "We werken samen, dus bij winst en verlies nemen we onze verantwoordelijkheid. Dat zal ook nu het geval zijn."

Nu wacht er een winterstop waarbij Kortrijk even kan herbronnen. "We gaan keihard moeten werken om dit om te buigen zodat we op een positieve manier verder kunnen gaan. Deze negatieve reeks is een opeenstapeling van verschillende factoren. Enkele jongens hebben de laatste jaren te weinig gespeeld en hebben een fysieke terugslag."

Ook de fans ontgoocheld

"Anderen kunnen moeilijk om met het feit dat er twee matchen op rij verloren werd. We mogen denk ik tevreden zijn dat het winterstop is", aldus Van Lancker, die ook nog even bij de fans langsging. "Ze waren ontgoocheld. De fans maken zo'n verre verplaatsing om dan opnieuw een nederlaag te zien. Maar we blijven voor hen spelen."