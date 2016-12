Martinez is duidelijk over de toekomst van Kompany

door Bart Vandenbussche

door

Vincent Kompany kan terugkeren naar zijn topniveau volgens Roberto Martinez

Zien we Vincent Kompany ooit nog volledig fit terug op een voetbalveld op zijn allerbeste niveau? Het is een vraag die steeds concreter werd nadat hij vlak voor de interland tegen Nederland moest afhaken. Bondscoach Martinez heeft er alvast vertrouwen in.