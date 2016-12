Tielemans ontwapenend eerlijk op de comments van de Anderlecht-fans: "Laat je maar gaan met onze poepjes en aan mijn baby face kan ik niets veranderen"

door Redactie



Youri Tielemans ging geen enkele commentaar van de fans uit de weg

Foto: © photonews

Het jaar 2016 was voor RSC Anderlecht een mijlpaal op Facebook. De Brusselaars rondden immers de kaap van 1 miljoen volgers. Om de winterstop in te gaan, gingen Leander Dendoncker en Youri Tielemans nog even in op de comments van hun fans.