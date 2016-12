Ziet Anderlecht beoogde transfer in rook opgaan of niet: doelwit raakt geblesseerd en mist winterstage

door Redactie



Al een aantal weken wordt de Zweedse aanvaller Mikael Ishak aan Anderlecht gelinkt. Maar of een transfer na de jongste gebeurtenissen er ook komt, is zeer de vraag.

De 23-jarige spits blesseerde zich op training door in het kunstgras te blijven steken, aldus Het Nieuwsblad. Zo liep Ishak een verrekking aan de knieligamenten op, en staat hij twee tot drie weken aan de kant.

De aanvaller van Randers FC mist bijgevolg de stage met de Zweedse nationale ploeg die in januari doorgaat. Het is dus maar de vraag of deze ontwikkeling zijn gedroomde wintertransfer in gevaar brengt. Mogelijk wil hij bewust geen risico's nemen om een overgang niet te hypothekeren.

Eerder gaf Ishak al aan dat de wintertransfer er hoe dan ook komt. (Dat leest u HIER)