Benito Raman blikt terug op zijn eerste halfjaar bij Standard: "Velen hadden verwacht dat ik veel minder zou spelen"

Benito Raman maakte deze zomer de opvallende overstap van AA Gent naar Standard. Een noodgedwongen vertrek uit de Arteveldestad, maar hoe kijkt de vleugelaanvaller nu terug op zijn eerste halfjaar in Luik?

"Ik mag niet ontevreden zijn", opent de 22-jarige Raman. "De vorm was aan het eind niet meer zo goed als in het seizoensbegin. Maar ik zit aan zes goals alle competities opgeteld een een assist. Dat is toch geen slecht aantal."

Raman kende eind september een succesvolle periode met goals tegen Lokeren, Geel en Eupen. De dalende vorm was onder meer te wijten aan zijn zware hoofdblessure en enkele kwaaltjes die hem parten speelden zoals zijn knieblessure tegen Racing Genk.

17 keer in de basis

"Ik startte zeventien keer in de basis. Dus was ik toch in een derde van de matchen beslissend voor het team. Er zijn veel mensen die hadden verwacht dat ik minder zou spelen, al kan het altijd beter. Hopelijk mét play-off 1."