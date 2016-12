"Ik zoek een type Izquierdo of Moses Simon", maar heeft Belgische schaduwfavoriet hem gevonden?

De maand januari zou wel eens erg belangrijk kunnen worden voor verschillende clubs in hun ambities voor play-off 1, Europees voetbal of de titel. En dus wordt er werk gemaakt van versterkingen.

Ook Zulte Waregem wil er het beste van maken in 2017. Een drietal gerichte versterkingen zouden welkom zijn aan de Gaverbeek, temeer er dan ook enkele andere spelers uit de kern kunnen afvloeien. Bryan Verboom mag weg als hij een mooie ploeg vindt, Oularé en Vetokele worden mogelijk teruggestuurd en Brebels werd al uitgeleend aan Cercle Brugge.

Aan inkomende zijde werd alvast gelonkt naar Bryan Linssen van Groningen. Hij speelt bij die Noord-Nederlandse club steeds minder, maar zou mogelijk kunnen overkomen naar Zulte Waregem. Als tweede spits of als flankaanvaller, het kan allebei voor Linssen. Is hij wat dat betreft wat Francky Dury zoekt?

"We hebben geen kampioenenmaker in de ploeg, zoals Izquierdo dat deed voor Club Brugge of Moses Simon erg belangrijk was voor Gent. Een speler die met een actie het verschil kan maken, die twee man voorbij kan en dan kan scoren. Daar gaan we zeker naar op zoek", aldus de oefenmeester.

Klein, vinnig, met een goede pass en ook nog enkele werkpunten waar Dury mogelijk zijn gading wel kan in vinden: Linssen is zeker een optie voor Essevee. Al gaat het maar om een van de opties. Prijs-kwaliteit zou hij alvast wel een mogelijke versterking kunnen worden aan De Gaverbeek.