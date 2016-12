SENSATIONEEL: club biedt 300 miljoen euro voor Cristiano Ronaldo + jaarloon van 100 miljoen

door Redactie



Zelfs Cristiano Ronaldo, die aardig zijn boterham verdient bij Real Madrid, zal eens met de ogen geflikkerd hebben. Zo wilde een Chinese club de Portugese wereldster inlijven voor maar liefst 300 miljoen euro.

Dat onthulde Jorge Mendes, de manager van Ronaldo, bij het Italiaanse Sky Italia. Een Chinese club was bereid 300 miljoen euro neer te tellen voor Ronaldo, met daarbovenop een jaarsalaris van 100 miljoen.

Ronaldo, die vorige maand zijn contract bij de Madrilenen verlengde tot 2021, ging niet in op het astronomische aanbod. "Er is meer dan geld alleen", voegde Mendes eraan toe. "Real Madrid is alles voor Crisiano."

Anderen happen wel toe

De Chinese clubs zwaaien met de miljoenen naar de voetbalsterren. Zo tekende Carlos Tevez donderdag nog een monstercontract bij Sjanghai Shenhua waarmee hij 37,2 miljoen per jaar gaat verdienen.