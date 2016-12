OFFICIEEL: Belangrijke ontwikkeling rond Charly Musonda Junior zal geÃ¯nteresseerde clubs plezieren

OFFICIEEL: Belangrijke ontwikkeling rond Charly Musonda Junior zal geïnteresseerde clubs plezieren

Charly Musonda Junior beleefde weinig plezier aan zijn tweede verhuurperiode bij het Spaanse Real Betis. En dus grijpt Chelsea nu in.

Wat er al even zat aan te komen, is nu ook officieel. The Blues halen Musonda Jr. terug naar Stamford Bridge wegens een gebrek aan speelminuten. Dat bevestigde Antonio Conte vrijdag. De Belgische belofteninternational verzamelde dit seizoen 278 minuten en startte amper één keer in de basis.

Wat er nu met de 20-jarige Musonda Jr. staat te gebeuren, moet blijken. Chelsea draait als een machine, dus het ziet er sterk naar uit dat een nieuwe uitleenbeurt zich opdringt.