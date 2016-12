Lukaku en Mirallas niet zo succesvol als afgelopen maandag, Mbokani nog steeds in slechte papieren

door Diederik Geypen

Hull City en Everton delen de punten

Foto: © photonews

De fans van het Engelse voetbal likkebaarden in de eindejaarsperiode. Want nagenoeg elke dag is er een match uit de Premier League te zien.