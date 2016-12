Imoh Ezekiel gelinkt aan Belgische topclubs, spits geeft duidelijke voorkeur aan

Een opvallend gerucht was het in de Afrikaanse media: Imoh Ezekiel zou op weg zijn naar een Belgische topclub. Zowel Anderlecht als Racing Genk werden geopperd.

Tegen een Nigeriaanse bron (complete sports Nigeria) is Ezekiel zelf nu erg duidelijk: "Ja, er zijn zeker aanbiedingen geweest uit verschillende hoeken. Misschien dat ik in juni wel op een of ander aanbod zal ingaan", aldus de ex-spits van Standard en Anderlecht.

Maar deze winter naar Genk of opnieuw naar paars-wit? "Neen, ik denk niet dat ik deze winter zal verkassen. Ik voel me hier erg geliefd door de fans en in de ploeg. Veel meer moeten we daar niet aan toevoegen, dat is allemaal speculatie."

Ezekiel is nog steeds maar 23, maar speelde in het verleden al voor Standard en Anderlecht. Momenteel maakt hij het mooie weer bij Al-Arabi.