Wat is Manchester United met Marouane Fellaini van plan? JosÃ© Mourinho geeft het antwoord prijs

Wat is Manchester United met Marouane Fellaini van plan? José Mourinho geeft het antwoord prijs

door Redactie



De jongste weken werd Marouane Fellaini steeds meer aan een vertrek bij Manchester United gelinkt. De Rode Duivel komt weinig aan spelen toe en ligt niet meer in de bovenste schuif bij de fans van The Mancunians.

Vorige week dook de naam van Fellaini nog op bij de twee topclubs uit Milaan, AC en Inter. (Dat leest u HIER) Vrijdag blikte coach José Mourinho vooruit naar de nakende wintermercato, en de Portugees was duidelijk.

"Sam Johnstone zal onze enige speler zijn die wordt uitgeleend in januari", klonk het. Een tijdelijk vertrek van Big Fella is dus niet aan de orde. En het bestuur is niet van plan jongens te verkopen.

"Behalve als een speler niet genoeg minuten krijgt en wil vertrekken, staan we open voor onderhandelingen. Enkel als er aan onze voorwaarden wordt voldaan. Dat is nu absoluut niet het geval", aldus Mourinho nog. Fellaini behoort daarentegen wel tot deze categorie.