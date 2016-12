Straffe comeback is in de maak: Luciano D'Onofrio, de man onder wie Standard weer kampioen werd, laat van zich horen

door Redactie



Luciano D'Onofrio kende enkele jaren geleden successen met Standard door voor het eerst in 25 jaar nog eens Belgisch kampioen te worden. Nu denkt de sterke man van toen aan een terugkeer.

Met een geweldige lichting bestaande uit Fellaini, Witsel, Defour, Mbokani en Jovanovic kroonde Standard zich tussen 2007 en 2009 twee keer tot kampioen van België. Sterke man in de coulissen D'Onofrio kreeg toen veel naam en faam.

Nadien verdween hij lange tijd in de anonimiteit, maar in La Dernière Heure laat de bestuurder/makelaar uitschijnen dat hij niet weigerachtig staat tegenover een terugkeer. Of dat dan in het Belgische voetbal gebeurt laat hij in het midden.

Indrukwekkende contacten binnen de voetbalwereld

Vanwege zijn indrukwekkende contacten binnen de voetbalwereld, hielp hij na zijn vertrek bij Standard mee aan de overgang van Jovanovic en Mbokani naar Anderlecht.