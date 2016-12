'In januari al weg? Twee Engelse clubs beginnen opbod van 14 miljoen euro en meer voor speler Anderlecht'

RSC Anderlecht begint steeds beter te draaien onder René Weiler. En dus zijn er ook een aantal spelers die steeds meer in de kijker lopen. En dus komen ook de miljoenendeals dichterbij. Ook in januari al?

Zo is West Bromwich Albion ernstig geïnteresseerd in Lukasz Teodorczyk. Teams uit Spanje of Engeland die de Poolse spits willen aanwerven? Dat is geen nieuws, want het gonsde de voorbije weken en maanden al van de geruchten. En die geruchten blijven week na week toenemen, want Teo deed het gewoon erg goed.

Maar Teo blijft wel indruk maken, zelfs als hij niet scoort. WBA wil dan ook niet minder dan 14 miljoen euro spenderen aan de spits. Maar ze zijn niet de enige ploeg die zich roert voor de Poolse spits. Ook Sunderland wil namelijk graag meegaan in het opbod voor de aanvaller.

Als Anderlecht de aankoopoptie van ongeveer 5 miljoen euro op Teodorczyk zal lichten, kan het hem dus voor een veelvoud doorverkopen. Rest de vraag of Weiler de spits deze winter wel al kwijt zal willen. Hij is namelijk erg belangrijk voor het huidige paars-wit. En dat is een understatement.