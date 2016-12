Belandt het PO-systeem in de vuilbak? Belgische topclubs willen ten laatste in 2019 nieuwe formule, maar of ze het eens raken...

door Redactie



Nieuw format voor de Jupiler Pro League in aantocht

Nergens anders in de Europese voetballanden moeten de topclubs meer wedstrijden afhaspelen dan in België. En dus wil men dringend de competitieformule herbekijken.