Simons & co hebben het gezien: "Eurostadion - Brussel klauwt, Vlaanderen miauwt"

Komkommertijd? Zoveel is duidelijk. En dus duiken de vreemdste zaken op. Zo was er flink wat verdoken kritiek te merken vandaag aan de Belgische kust. Onder meer tegen het Eurostadion.

Het is al lang geen nieuw feit meer: steeds vaker duiken spandoeken en bordjes op in de cross. Dat was in de Brico-cross in Bredene op vrijdagmiddag niet anders.

De laatste cross van het jaar werd gewonnen door Wout Van Aert, maar vooral de spandoeken zorgden opnieuw voor een erg leuke bijrol in het uurtje vertier.

"In de tijd van Roger deed VDP gewoon mee", vond een toeschouwer - subtiele kritiek naar Van Der Poel, die na een val gisteren een week forfait geeft. Maar toch vooral de kritiek op het Eurostadion was aanwezig.

"Eurostadion. Brussel klauwt en Vlaanderen miauwt", was de maatschappijkritiek van de dag. Het bord werd in verschillende ronden in beeld gebracht door de regie van VTM.