Gaat Timmy Simons zijn laatste maanden als voetballer in? Club Brugge-aanvoerder laat ballonnetje op over zijn toekomst

door Redactie



Timmy Simons vierde eerder deze maand op de dag van de clash tegen Anderlecht (0-0) zijn veertigste verjaardag. Over enkele maanden loopt zijn contract bij Club Brugge af en dus is de vraag: wat dan?

Op de cross van Bredene kwam Simons, een van de bezielers van de veldritploeg Crelan-Vastgoedservice, de vertrekkende Wout Van Aert een afscheidscadeau bezorgen. Maar ook zijn eigen toekomst kwam ter sprake.

Gaat de Brugse aanvoerder zijn laatste maanden in als voetballer? "Ik laat de deur nog altijd op een kier staan", vertelde hij bij VTM. "Als ik mij goed voel en ik voel mij momenteel nog goed... Maar we bekijken het ergens binnen twee à drie maanden en dan nemen we een beslissing."

Met zijn veertig jaar steekt Simons ver boven zijn collega-anciens in de Jupiler Pro League uit. (Dat leest u HIER)