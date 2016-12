Zlatan Ibrahimovic heeft het voor Ã©Ã©n keer niet over zichzelf: "Ik denk niet dat er nooit nog zo'n voetballer zal volgen"

Zlatan Ibrahimovic heeft het voor één keer niet over zichzelf: "Ik denk niet dat er nooit nog zo'n voetballer zal volgen"

door Redactie



Zlatan Ibrahimovic blijft diep onder de indruk van ex-ploegmaat

Foto: © photonews

Wanneer Zlatan Ibrahimovic een interview geeft, is spektakel gegarandeerd. En dat de Zweedse superster niet vies is van een portie zelfverheerlijking weten we ondertussen ook.