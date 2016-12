Het is niet anders: Anderlecht haalt veelbelovend talent na tevergeefse uitleenbeurt terug

door Redactie



Waar al even sprake van was, is nu ook aan het gebeuren. RSC Anderlecht haalt een van zijn veelbelovende talenten terug na een weinig geslaagde uitleenbeurt.

Paars-wit leende Aaron Leya Iseka afgelopen zomer uit aan de Franse topclub Marseille. Daar kwam hij amper aan spelen toe en dus grijpen de Brusselaars in.

L'Equipe laat weten dat Leya Iseka op de terugweg is naar Anderlecht. En dus is de vraag wat paars-wit met het eigen talent van plan is. Opnieuw verhuren aan een andere club, of op zijn diensten een beroep doen? RSCA zoekt namelijk een extra aanvaller om Lukasz Teodorczyk af en toe te ontlasten. De Franse sportkrant gaat uit van een nieuwe uitleenbeurt.

Geen tien duels

Contractueel gezien moest Leya Iseka tien wedstrijden spelen voor l'OM. In het andere geval kon Anderlecht hem gratis terguhalen. Hoewel zijn zware knieblessure volledig van de baan was, rekende men in het Franse zuiden onvoldoende op zijn diensten.