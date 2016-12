Bjorn Engels heeft fantastisch nieuws om het nieuwe jaar in te gaan!

In een mooie videoboodschap kondigen hij en zijn vriendin Evangelista immers aan dat ze een nieuw gezinslid verwachten. We willen Bjorn Engels van harte proficiat wensen met dit heuglijke nieuws!

"Na een stormachtig 2016 met herinneringen die een heel leven zullen blijven hangen, zijn we heel blij en enthousiast om 2017 te starten met een knal", aldus Engels op Twitter.

After a whirlwind 2016 with memories that will last a lifetime, we are so happy and excited to start 2017 with a bang!!!🍾🎆❤️ pic.twitter.com/jOFCmFVszf