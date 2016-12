Jan Mulder keek vol verwondering naar Belgische club: "Tempo van de combinaties lag hoger dan in de Premier League"

door Redactie



Foto: © photonews

Volgens Jan Mulder is het duidelijk wie in 2016 het beste voetbal op onze Belgische grasmatten legde. De Nederlandse analist was vorige week onder de indruk van KRC Genk, dat KAA Gent helemaal zoek speelde. En dat luttele uren na het ontslag van Peter Maes...