Mourinho spreekt openlijk over vertrek van man die Manchester United 34 miljoen kostte

door Redactie



Manchester United ziet er na de komende transferperiode wellicht weer wat anders uit. José Mourinho hoopt op nog wat extra versterking, terwijl er langs uitgaande zijde minstens één transfer op til is.

Memphis Depay zal Manchester United in januari zo goed als zeker verlaten. Dat heeft nu ook United-manager José Mourinho duidelijk gemaakt. “Mijn beslissingen omtrent Memphis zijn de afgelopen gemaakt door de informatie die ik had. Ik wist dat hij in januari graag wil vertrekken, en dat wij bij een goed bod zouden meewerken aan een transfer", klinkt het in een gesprek met Manchester Evening News​.

“Als je als trainer weet dat een speler wil vertrekken en je hebt op zijn plaats voldoende andere spelers, dan ga je voor de spelers waarvan je zeker weet dat ze wél blijven. Zoals Jesse Lingard, Henrikh Mkhitaryan en Anthony Martial. Ik heb heel wat opties op de positie van Memphis.”